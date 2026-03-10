Este es el animador que más confianza genera según estudio del CNTV: Lideró por amplia mayoría

El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) dio a conocer los resultados del estudio «Confianza en la Televisión 2025», una investigación que analizó cómo perciben los chilenos la credibilidad de la televisión y de sus principales figuras.

El informe, desarrollado en conjunto con Ipsos Chile, buscó comprender de que manera se construye la confianza del público en este medio. Según explicó el organismo, el objetivo fue «indagar en los modos en que se construye la confianza del público en la televisión».

Para elaborar el análisis, se realizaron 1.100 encuestas a nivel nacional y ocho focus groups durante 2025, con el fin de conocer la valoración que las personas hacen de los canales, sus contenidos y rostros.

Uno de los hallazgos más relevantes apunta al papel que cumplen los animadores y periodistas en la percepción de credibilidad. De acuerdo con el estudio, las figuras televisivas continúan siendo un factor clave para fortalecer la legitimidad de los canales frente a la audiencia.

Este es el animador que lidera la confianza del público

En este contexto, el informe reveló que un 43% de los encuestados afirmó que un rostro de televisión le genera confianza.

El listado es encabezado por José Antonio Neme, conductor del matinal Mucho Gusto. Quien obtuvo un 37% de las menciones cuando se preguntó por la figura más confiable de la pantalla.

Más atrás aparece otro rostro de Mega, Rodrigo Sepúlveda, con 11% de las preferencias, mientras que Julio César Rodríguez se ubicó en tercer lugar con 9%.

El estudio también mostró que Neme lidera otros indicadores relevantes. Por ejemplo, encabeza el ranking de cercanía con la audiencia con 34%, además de destacar ampliamente en la categoría libertad para expresar su opinión, donde alcanza 67%.

En el listado general también aparecen Juan Manuel Astorga (5%), José Luis Repenning (4%), Francisco Saavedra (2%) y Eduardo Fuentes (2%).

En el caso de las mujeres, las menciones fueron más acotadas. Las figuras destacadas fueron Priscilla Vargas (3%), Soledad Onetto (2%) y Karen Doggenweiler (2%).

