«Necesita colgarse del hermano violinista»: Junior Playboy arremetió contra Claudio Valdivia y quiere bailar con su polola en Fiebre de Baile

Claudio Valdivia lanzó recientemente una polémica declaración, sobre los nuevos participantes de la segunda temporada de Fiebre de Baile. En particular, contra el chico reality Junior Playboy.

En conversación con el medio Noticias y Espectáculos, el integrante de la primera temporada de Fiebre de Baile lanzó: «No me gusta Junior Playboy. Imagínate, son dos extremos. Fran Maira, artista, que es como una Princesa Alba, pero yo creo que ella tiene un poco más, y Junior Playboy«.

«No me gusta, le baja mucho el perfil al programa«, cerró en aquella ocasión.

Junior Playboy arremetió contra Claudio Valdivia y quiere bailar con su polola en Fiebre de Baile

Sin embargo, Junior Playboy no se quedó callado, y le respondió con polémicas declaraciones a través de sus redes sociales. De partida, comentó el video: «Y tu hermano bajó hace rato el perfil y está suelto el violinista, y vo’ soy’ un colgado, no hay pa’ más».

Junto a la publicación, el ex Tierra Brava escribió: «Claudio Valdivia, todavía no bailo y ya está opinando de alguien que es independiente y no necesita colgarse del hermano violinista«.

Todo esto en referencia a la denuncia por abuso sexual y la mediática detención de su hermano, Jorge Valdivia.

Pero la cosa no quedó ahí, puesto que a través de sus historias de Instagram, le dedicó un video a Claudio Valdivia, y su nueva pareja Pía Weidmann, quien era su bailarina en Fiebre de Baile.

Junior Playboy relató en el video: «Me llegó un correo de los jefes de Fiebre de Baile, y me dicen, Junior, tú tienes libertad para que elijas a la bailarina que te va a acompañar, así que pensé en la polola de Claudio Valdivia. Qué mejor, él empezó«, cerró, mandándole besos a la pareja del ex participante del programa.

