¡A buscar! Este es el extraño billete de $1.000 que podría alcanzar un precio de hasta $500.00 en Chile

En el mundo de la numismática, cada detalle cuenta. Un pequeño error de impresión o de corte puede transformar un billete común en una pieza altamente cotizada. Así lo demostró el coleccionista chileno Ignacio Villalón, creador de la cuenta de Instagram Error Coins Chile, quien reveló uno de los ejemplares más llamativos de su colección: un billete de $1.000 con una falla poco habitual.

A simple vista parece normal. Sin embargo, en la esquina superior izquierda presenta un exceso de papel que lo hace único. «Tiene un error bastante peculiar», explicó Villalón al mostrar el billete.

El defecto se conoce como «corte mariposa». Según detallo, el problema se origina antes de que los billetes sean separados individualmente. «Este error se conoce como corte mariposa. Quizás algunos de ustedes se preguntan cómo es que se produce. Yo les explico, el pliego de billetes, antes de ser cortado, tiene como 40 ejemplares y con este billete pasó que en la esquina del pliego se dobló», señaló en sus redes sociales.

¿Cuánto podría costar este raro billete?

Ese doblez provocó que la guillotina realizara un corte defectuoso. Aun así, el billete entró en circulación.

La historia detrás de la pieza también suma valor. «Se lo encontró una persona que trabajaba en el banco en el año 1994. Lo guardó en un libro y hasta el día de hoy lo conservó para vendérmelo», contó el coleccionista.

Por su rareza y estado de conservación, este ejemplar podría alcanzar un precio de hasta $500.00 en el mercado especializado

También puedes leer en Radio Corazón: Bad Bunny emociona con emotivo mensaje dedicado a Chile: Aseguró que saldará deuda pendiente con el país

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google