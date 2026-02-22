Una colaboración histórica: Tobal MJ colaboró con Cris MJ y FloyyMenor para lanzar «Luna Llena»

La tarde de este jueves se lanzó “Luna Llena”, el nuevo single de Tobal MJ junto a Cris MJ y FloyyMenor. El estreno marca la primera vez que los tres coinciden tanto en una canción como en un videoclip. Con esto, concretaron una colaboración que desde hace tiempo pedían los fanáticos.

A pocas horas de su publicación, el tema ya logró instalarse en las tendencias de YouTube, confirmando impacto que tuvo el esperado junte.

Más allá del impacto inmediato, la canción reafirma el sólido presente del movimiento urbano chileno en plataformas digitales. La unión de estas tres figuras de la nueva generación no solo responde a la expectativa del público, sino que también consolida al género como uno de los fenómenos más competitivos de la región.

El videoclip de Luna Llena se mueve en una línea estética nocturna y sofisticada, ambientado en una imponente mansión que sirve de escenario para una narrativa marcada por el lujo y la actitud. Esta propuesta visual dialoga con el estilo que cada artista ha construido en su carrera, potenciando su identidad dentro de la escena.

Dirigido creativamente por Javi Rivas y con producción audiovisual de ASILO, el video construye una atmósfera elegante y misteriosa que realza la presencia de los tres intérpretes. La química entre ellos se percibe fluida y auténtica, elevando la propuesta a un estándar internacional y favoreciendo su rápida circulación en redes sociales.

El lanzamiento coincide, además, con un momento clave en sus trayectorias. Cris MJ se alista para uno de los hitos más relevantes de la música chilena reciente: su presentación en el Estadio Nacional, un concierto que simboliza la consolidación del urbano como fenómeno masivo. Esto, al ser el único urbano chileno en presentarse en este recinto.

En paralelo, Tobal MJ y FloyyMenor se preparan para estrenar sus próximos álbumes, reforzando la proyección de esta nueva etapa.

“Luna Llena” se posiciona así no solo como un éxito digital, sino también como una declaración de fuerza generacional. El sencillo refleja cómo el urbano chileno pasó de ser una promesa emergente a convertirse en una corriente dominante que lidera métricas, marca tendencias y amplía cada vez más su alcance.

