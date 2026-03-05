Famosa actriz regresa a las redes sociales tras años de ausencia con fotos no aptas para cardíacos: «El primer amor no se olvida»

Tras dos años desaparecida del mundo digital, Megan Fox volvió a las redes sociales y acaparó todas las miradas.

La actriz publicó una serie de sensuales fotografías, acompañadas de una profunda reflexión: «Todo es más bello porque estamos condenados».

Los registros muestran a la estrella en una sesión fotográfica de infarto, con un estilo provocador que reafirma su estatus en Hollywood.

La publicación generó un inmediato revuelo entre sus 22 millones de seguidores, acumulando miles de comentarios y millones de likes en la plataforma.

El regreso de Megan Fox causó furor entre sus seguidores

La actriz, que saltó a la fama luego de su participación en la película «Transformers», había eliminado todas sus publicaciones de Instagram luego de su cumpleaños 38.

Luego, tomó la drástica decisión de no volver a compartir contenido en redes sociales. Tampoco explicó el motivo.

Ahora, tras su retorno, su perfil solo muestra dos nuevas publicaciones. En una aparece posando con tacones altos, pantys y ropa interior durante una sesión fotográfica. En la otra se ve un video del detrás de cámaras, donde se aprecian distintas poses frente a la cámara.

El regreso desató una ola de mensajes de admiración. “El amor de mi vida”, «Que alguien me explique porque ella está tan buena dios miooooo «, “el primer amor nunca se olvida”, “la perfección” y “qué hermosa”, fueron algunos de los comentarios que inundaron su perfil.

Revisa acá los registros de Megan Fox que alborotaron las redes sociales:

