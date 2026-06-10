«Fue pareja durante un largo tiempo»: Revelan desconocido romance de Claudio Iturra con popular chica reality

Adriana Barrientos reveló durante las últimas horas una desconocida faceta del fallecido comunicador Claudio Iturra. Resulta que según comentó, él tuvo una intensa relación con la modelo cubana y chica reality, Lisandra Silva.

Pero no solo eso, y es que también, destapó una polémica en torno a esta relación, y la agencia de viajes que manejaba Claudio Iturra.

Revelan desconocido romance de Claudio Iturra con popular chica reality

En el último capítulo del podcast «Ups!», junto a Hugo Valencia, Adriana Barrientos soltó la bomba, desconocida hasta el momento: «Fue pareja durante un largo tiempo, fueron de viaje a varios lugares. Claudio Iturra la quería muchísimo a Lisandra… es un romance del cual Lisandra no ha hablado».

Eso sí, esto no fue todo, y es que Adriana Barrientos reveló un polémico lío de facturas, que supuestamente involucró a la chica reality: «La familia de Claudio Iturra toma las riendas de la empresa (Masai Travel), y se dio cuenta de que hay una cuantiosa cantidad de facturas de ropa de mujer».

Según la panelista: «Lisandra Silva cada vez que iba a hacer un viaje con Claudio Iturra, ella habría ido a comprar vestuario a cargo y a nombre de las facturas de este mismo».

Al respecto, Adriana Barrientos señaló que se trataba en su mayoría de prendas de lujo, que facturaba mediante la empresa: «Vestuario que Lisandra exhibía en sus redes sociales por concepto de trabajo, porque para ella era un trabajo ir a los viajes«.

Según señaló, incluso dentro de los articulos facturados habría un bolso de marca Dior, el cual ronda los 4 millones de pesos.

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