«Pensó dejar a Marité por ella…»: Revelan supuesta infidelidad de Arturo Vidal con reconocida figura del espectáculo y ella respondió

En el último capítulo de Que Te Lo Digo, la periodista Paula Escobar sorprendió con una impactante revelación sobre Arturo Vidal. Según ella, antiguamente el «King» cometió una infidelidad, cuando recién despegaba su carrera en Europa.

Según la panelista del programa, el jugador de Colo Colo habría estado en paralelo en una relación con Faloon Larraguibel, quien recién comenzaba su carrera en televisión.

Aseguran que Arturo Vidal habría sido infiel con reconocida figura del espectáculo

Según consignó Radio ADN, durante el capítulo de Que Te Lo Digo, Paula Escobar reveló el rumor. Según ella, esto habría ocurrido en 2009, cuando Arturo Vidal llegó al Bayer Leverkusen, y Faloon estaba en Yingo.

Paula Escobar comentó: «Cuando Marité Matus y Arturo Vidal tuvieron a su primer hijo, el ‘Monito’ Vidal, paralelo a esto, me contaron que la primera mujer con la que estuvo Arturo Vidal mientras estaba con Marité fue nada más y nada menos que Faloon Larraguibel«.

«Me contaron que incluso Arturo pensó, en algún momento, dejar a Marité por Faloon«, reveló la periodista.

En ese momento, también comentó una supuesta anécdota de ambos: «Arturo tiene un amigo que se llama Yito y, cuando él estaba viviendo sus años de gloria en Europa, le dijo: ‘Yito, necesito que le compres un collar a Faloon«.

«Él compra el collar para entregárselo a Faloon. Yito va con la caja y se encuentra con Marité. ¿Sabes lo que le dijo ella? ‘¿Y esa caja?’», agregó.

Finalmente, el collar se lo regaló a Marité Matus, según lo que contó Paula Escobar.

Faloon lo desmintió

Luego de esta supuesta revelación, Sergio Rojas se comunicó por Whastapp con Faloon, quien comentó de entrada: «No tengo la menor idea de eso, de verdad».

En ese momento, desmintió la información: «No es que me vuelva loca ni nada, pero me carga que se inventen cosas. Lo que escuchan es lo que creen. Yo no estoy dispuesta a que simplemente me involucren con gente con la que realmente nunca me he topado. Por favor, no quiero entrar en este enredo con esta mujer Marité».

«Es súper irresponsable por parte de ella contar algo que no es cierto y que ni siquiera me haya consultado. No me metan en cahuines, déjense de inventar cosas», complementó.

Por último, Faloon cerró: «Lo peor es que eso me deja mal a mí, y eso no está bien«.

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