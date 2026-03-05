«Después de cagarla, todos son religiosos»: Fran Maira es criticada tras subir inusual registro a redes sociales

Usuarios de redes sociales criticaron fuertemente a Fran Maira por subir una fotografía de la Virgen del Carmen a su Instagram. Todo esto surge tras el grave accidente automovilístico en Lo Barnechea, donde la influencer impactó a un motociclista que quedó en estado grave. Ante este hecho, la justicia declaró que la creadora de contenido quedara con arraigo nacional y firma mensual.

Luego de este acontecimiento, Fran Maira ha decidido utilizar sus redes sociales para pedir por la recuperación del joven motorista Mayerson Zapata. En la publicación que subió la cantante aparece la Virgen del Carmen junto a un pie de nota en donde Fran Maira expresó: «Madre del Carmelo, tú que miras con ojos de particular bondad a quien viste tu santo escapulario, recurro a ti en este momento para pedirte por MAYERSON ZAPATA (…) Virgen del Carmen, te suplico que extiendas tu manto protector sobre él». Además, agregó un extenso mensaje orando por su pronta recuperación.

Esta publicación no fue tan bien recibida, aunque el post tuvo más de 90k me gusta, también estuvo rodeada de críticas. «La virgen no tiene Instagram, qué necesidad de esa publicación«, «jaja la carita«, «Después de cagarla, todos son religiosos«.

Respuesta de Fran Maira a la ola de críticas

A días de haber subido esa publicación y luego de haber estado llena de comentarios, la influencer publicó una foto en donde escribió. «Por favor, nadie tiene derecho a decirle a otro en qué creer, en qué no creer y cómo creer«. Además, añadió: «La fe o creencia espiritual de cada uno es personal, y lo único que estoy pidiendo es luz en estos momentos. Por favor, les pido que respeten eso». solicitó la cantante.

