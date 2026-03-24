En plena polémica del programa: Canal 13 despide a figura clave de «Hay que decirlo»

Un complejo viernes se vivió en Canal 13. La señal ejecutó un despido masivo que afectó a 16 trabajadores, en medio de un proceso de reestructuración interna.

Entre las personas desvinculadas aparece Fanny Mazuela, productora periodística del programa de espectáculos «Hay que decirlo». La información fue dada a conocer por El Filtrador, medio que también reportó la salida del periodista Jorge Iturrieta.

Vale mencionar que Mazuela se había integrado al espacio en febrero del 2025. Con el paso de los meses, su rol creció y participó como panelista en pantalla.

Durante su paso por el programa, protagonizó un episodio que generó repercusión. En esa ocasión, tuvo un cruce con Mauricio Israel que terminó con disculpas públicas de su parte.

Hasta ahora, la comunicadora no se ha referido a su salida del canal. Sin embargo, hace algunos días compartió en Instagram una mención positiva del columnista Larry Moe sobre su trabajo en el programa.

Desvinculación en medio de tenso momento de «Hay que decirlo»

Su desvinculación ocurrió en un contexto agitado. Durante los últimos días, el programa ha estado marcado por una polémica que involucra a Pamela Díaz y Gisella Gallardo.

a tensión surgió tras un rumor que apunta a una supuesta infidelidad de Camilo Huerta hacia Marité Matus, amiga de Gallardo, con Trini Neira, hija de Díaz.

Ambas coincidieron nuevamente en pantalla el viernes, pero el ambiente fue evidente. Solo intercambiaron palabras cuando comentaban la situación de Yamila Reyna.

«Hay que recordar que ella está viviendo un duelo igual», dijo Gissella Gallardo.

Pamela Díaz respondió sin filtro: «Ya, pero si no se ha muerto nadie, paren el show». Gallardo insistió: «Pero terminó su relación».

La animadora replicó: «Ya terminó su relación, pero no se le ha muerto nadie».

Tras ese momento, el programa continuó con normalidad. Sin embargo, la distancia entre ambas quedó en evidencia durante el resto de la emisión.

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