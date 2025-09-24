«Me sentí un poco mal la verdad»: Gisella Gallardo confesó su peculiar «venganza» a Mauricio Pinilla tras quiebre amoroso

Recientemente, Gisella Gallardo sorprendió a todos en Hay que Decirlo con una confesión relacionada con su ruptura amorosa.

La periodista impactó tras revelar una «venganza» hacia su ex pareja, Mauricio Pinilla.

«Me sentí un poco mal la verdad… Yo la última vez que me separé… Hasta le vendí los carritos de golf, las motos de agua, todo», comenzó diciendo.

Según su testimonio, todo fue debido a que se estaba mudando, y con el cambio de domicilio se le ocurrió una idea. «Me estoy acordando y dije ‘en realidad, ¿cómo uno se divide las cosas?’ Porque yo vivía en la casa grande, me fui a una más chica, ¿qué iba a hacer con eso en otra casa?», señaló.

Además, agregó que: «Entonces vendí todo. Vendí los carros de golf, vendí las motos de tierra, las motos de agua (…) Vendí la mesa de pool, vendí el gimnasio de él…».

Que sucedió luego de la venta de objetos de Mauricio Pinilla

Luego de confesar la venta de artículos del ex seleccionado nacional, Pamela Díaz le consultó si Pinilla supo alguna vez todo lo que pasó.

La panelista respondió rápidamente: «No tengo idea». Además, confesó que gastó todo lo recaudado: «Me fui de vacaciones con los niños».

En ese contexto, mencionó que en ese momento no se encontraba pasando por un buen momento. «Yo estaba desregulada. En un momento él quiso ir a buscar las motos de agua y las escondí en la casa de una amiga», detalló en el programa.

Sin embargo, indicó que todo fue con el fin del bienestar de sus hijos: «Esas cosas eran de mis hijos… No gozaba ni me reía, pero dije: ‘las cosas no le corresponden, son de mis hijos», cerró.

