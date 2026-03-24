¡Polémico gesto! artista chileno es tatuó el controversial primero logo del Gobierno de Kast: «Acción simbólica y…»

El artista chileno Francisco Tapia Salinas, conocido anteriormente como «Francisco Papas Fritas», volvió a generar debate con una intervención que no pasó desapercibida. Esta vez decidió tatuarse en el omóplato derecho el primer logo del gobierno de José Antonio Kast, el mismo que incluía la frase «Trabajando para usted».

Lejos de un gesto de apoyo, el acto busca instalar una crítica directa. El propio artista explicó que su decisión responde a una reflexión sobre el rol del Estado y sus verdaderos beneficiarios.

Francisco Tapia Salinas y controversial tatuaje

“‘Trabajando para usted’ parte de la idea de que el Estado no es un ente neutral orientado al bien común, sino una estructura que, históricamente, ha servido para mantener el orden social en contextos de desigualdad económica”, escribió en sus redes sociales.

Tapia profundizó en esa idea y apuntó a las dinámicas de poder detrás de ese «orden». “Este ‘orden’ no responde a una realidad colectiva, sino a la necesidad de resguardar las condiciones que permiten a cierta clase social mantener el control de los medios de producción”, agregó.

Desde esa mirada, el eslogan se transforma en una pregunta abierta. “‘¿Quién trabaja para quién? y ¿quién es realmente ese ‘usted’?’”, planteó, sugiriendo que el Estado opera como “administrador de los intereses de la clase dominante”.

Finalmente, definió su intervención como una “acción simbólica y radical”. Con ella, dijo, busca evocar prácticas históricas de marcaje y control, con el objetivo de tensionar los límites entre ciudadanía, propiedad y pertenencia.

También puedes leer en Radio Corazón: Impactante predicción de Latife Soto sobre el gobierno de José Antonio Kast: revela fecha clave y advierte que «a nadie le va a importar el…»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google