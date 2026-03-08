«Lloramos harto…»: Vasco Moulian relató cómo se vivió la despedida a Julio César Rodríguez en Chilevisión

La renuncia de Julio César Rodríguez a Chilevisión pilló de sorpresa a los televidentes, así como también, a sus propios compañeros en el canal.

El animador sorprendió este viernes al confirmar su salida de la estación televisiva, donde permaneció por más de una década y donde además cumplía funciones como ejecutivo.

Vasco Moulian relató cómo se vivió la despedida a Julio César Rodríguez en Chilevisión

Uno de los testigos del momento fue el actor y panelista Vasco Moulian, quien relató cómo se vivió la jornada al interior del canal en conversación con Las Últimas Noticias: “Estaban todos muy afectados en el canal… Yo, que estuve mucho rato en la oficina de Julio hasta que se fuera, olvídate de cómo entraba la gente a despedirse y llorarlo”, contó.

Según Vasco Moulian, la despedida fue emotiva, marcada por el cariño que sus colegas le tienen al comunicador: “Fue súper potente, entre los momentos más emotivos. Imagínate lo lindo que es ver un legado no solamente profesional, sino que también emocional muy importante”.

El actor también aseguró que Julio César Rodríguez se encontraba tranquilo frente a su decisión, aunque igualmente afectado por el momento: “Lloramos harto”, reveló.

Finalmente, el actor valoró profundamente el aporte que el conductor dejó en el canal, como: “Su intuición televisiva, su capacidad de trabajo y una mirada poco tradicional sobre cómo hacer industria”, comentó.

“Nunca vi a un ser humano trabajar tanto como Julio, nunca… Nunca vi a alguien con esa capacidad de trabajo impresionante, con ese talento, con esa calle”, cerró Vasco Moulian.

