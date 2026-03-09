«Somos 3»: Querida pareja de actores nacionales sorprende al anunciar que espera a su primer hijo

Este fin de semana, una querida pareja de actores sorprendió a sus seguidores con una gran noticia: anunciaron que se convertirán en padres.

Los detalles los entregaron a través de sus redes sociales mediante una serie de imágenes en formato carrusel. Rápidamente su seguidores reaccionaron dejando sus buenos deseos.

En las diversas fotos aparecen posando con notoria felicidad. Se trata de Silvana Gajardo y Camilo Carmona, destacados actores de Mega.

Mientras posan, Gajardo muestra su pancita de embarazo. El mensaje adjunto en el post fue claro: «Somos 3».

Vale destacar que la pareja lleva más de una década de relación y suelen compartir contenido juntos a través de redes sociales. Además, han compartido en proyectos teatrales y de televisión.

Entre los trabajos más recordados de Gajardo figura su paso por la teleserie Juego de Ilusiones de Mega, Por otro lado, Carmona es reconocido por su participación en Verdades Ocultas, otro producción del mismo canal que se convirtió en una de las más exitosas a nivel país, según consignó Radio ADN.

Las reacciones en redes sociales tras la noticia de actores de Mega

Tras dar a conocer la noticia, la pareja recibió numerosos mensajes por la llegada de un nuevo integrante a la familia.

«Chemimare que emocionante», «Los adoro! A los 3!! Viva la vida, amigos míos», «muchas felicidades, amigos. Referentes esculturales del amor» y «Me muero del amor», fueron los comentarios que recibió la pareja a través de redes sociales.

Entre los usuarios que felicitaron a los actores se encontraban famosos colegas, como Fran Walker, Francisca Gávilan, Gabriel Urzua y Carmen Zabala.

