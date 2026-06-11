«Quiso instalar que mi hijo era un maltratador (…) ella es un personaje de mier… eso ha sido toda la vida (…) profitando del dolor de la gente humilde»

Las consecuencias del conflicto entre Carmen Gloria Arroyo y Nico Solabarrieta en ¿Volverías con tu ex? 2 continúan dando que hablar, luego de la tensa situación que protagonizaron al interior del reality.

Todo ocurrió durante una dinámica liderada por la abogada, en la que debía entregar su opinión sobre quién tuvo mayor responsabilidad en el quiebre de cada una de las parejas participantes.

En ese marco, Carmen Gloria escuchó los relatos de Nico Solabarrieta y Valentina “Guarén” Torres sobre el fin de su relación. Tras conocer ambas versiones, la conductora habría insinuado que el exfutbolista habría tratado mal a la influencer durante la relación.

Fernando Solabarrieta explotó contra Carmen Gloria Arroyo

En el programa, «Marca Personal«, de Radio La Metro, Fernando Solabarrieta aprovechó para referirse a «La Jueza«: «No tengo ningún cuidado aquí. Quiso como instalar que mi hijo era un maltratador… yo no conozco a nadie que tenga ese nivel de respeto con una polola».

«Carmen Gloria Arroyo que ha basado su carrera en el dolor de otras personas, en eso gana plata, profitando de gente más bien sencilla, humilde, con poco conocimiento judicial, y los enfrenta y gana plata de esa manera, que me parece muy violento. Ella tiene la tupé de querer instalar que mi hijo es maltratador«, agregó el comunicador.

En esa misma línea, Fernando Solabarrieta fue enfático: «no conozco a nadie que trate tan bien a las mujeres como mi hijo, tanto que no ha querido decir lo que tiene que decir para defenderse, porque no quiere dejar mal a la que fue su polola».

«Acá yo me enojé, porque una cosa es decir algo y otra insinuar un delito, más encima de una persona que es completamente lo contrario. No conozco a nadie como Nico, que a veces es hue…, él ahora podría defenderse y decir varias cosas que no ha querido decir, pero es un tema de pololos, ahí no me meto», explicó el conductor.

Aseguró que evaluará acciones legales

Al respecto, Fernando Solabarrieta también arremetió con todo: «Una cosa es que venga una persona de afuera, que quiere instalar esta situación, simplemente porque a ella le da rédito económico, porque ella es un personaje de mierda, porque eso ha sido toda la vida, y ahora quiere insinuar esto. Paremos»

«Se equivocó rotundamente en lo que ella jugó. Hasta ahí puede llegar. Un lío de pololos, ahí yo no me meto, pero en lo que sí me voy a meter es si esta persona quiere instalar una conducta… Todo tiene un límite en la tele«, aclaró.

Incluso, fue más allá y arremetió contra el trabajo de la abogada: «Ella quiere elaborar un discurso de mierda, como lo ha hecho toda la vida ella, profitando del dolor de la gente humilde que no se puede defender, okey, hazlo, pero pero conmigo no te metas, menos con mi hijo».

«Por primera vez en mi vida voy a evaluar acciones judiciales. Mira que han hablado hue… de mí, y de mi mujer también, pero con mi hijo no se metan, menos insinuando algo que es un delito, eso es muy grave, sobre todo en los tiempos que corren», cerró Solabarrieta.

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