Hace solo un par de días Pollo Castillo fue noticia por la contingencia nacional, la cobranza del CAE. Recordemos que cientos de usuarios reportaron el embargo de sus cuentas, que en la mayoría de los casos, aparecieron en 0.

El creador de contenido fue uno de los deudores del CAE, y aunque asumió la situación, también fue empático, y aseguró que en su caso puede pagar, pero reflexionó sobre aquellos que no.

La reflexión del Pollo Castillo sobre cobranza del CAE

En vivo en el programa «Al Borde», de Once Stream, Pollo Castillo reveló respecto a su embargo: «Mi carrera era Civil Industrial y me demoré un año más en sacarla, entonces mi carrera salió entre $40 y $45 millones, más la morosidad y todo…«.

«Yo sabía que era una deuda que tenía que pagar y que tenía que hacer. Tengo deuda, pero obviamente uno necesita liquidez para generar más dinero y con ese dinero pagar las deudas», explicó el creador de contenido en aquella ocasión.

La situación generó revuelo y fue uno de los temas de la semana en redes sociales, es por eso que en su perfil de Instagram, Pollo Castillo explicó un poco más: «Para que sepan, yo hasta el día de ayer llevaba pagado 4 millones del CAE, ya llevaba pagado 4 millones y me lo quitaron todo».

Pero no sólo eso, y es que el influencer sorprendió con una profunda reflexión: «El verdadero foco no soy yo. Yo soy un caso aislado, porque el verdadero problema es cómo lo hacen y a quiénes les va a afectar más: a la gente con familia, a la gente con hijos, a la gente que tiene esa plata para vivir durante el mes«.

«¿Qué pasa con la salud mental de una persona depresiva que se levanta en la mañana y tiene su cuenta en cero? Se va a la chucha. Es un abuso«, cerró el Pollo Castillo.

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