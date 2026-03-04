Bad Bunny emociona con emotivo mensaje dedicado a Chile: Aseguró que saldará deuda pendiente con el país

En las últimas horas Bad Bunny sorprendió a todos sus fanáticos chilenos tras publicar un emotivo mensaje dirigido a Chile.

Luego de su paso por el país en el marco de su «DtMF» Tour, el artista puertorriqueño no olvida a sus seguidores y utilizó sus redes sociales, donde posteo una serie de registros en nuestro país.

«Chile, uno de los primeros países que abrazó la cultura y el movimiento del reguetón de Puerto Rico en los 2000’s», partió destacando.

Además, el reciente protagonista del show de medio tiempo del Super Bowl recordó sus presentaciones en territorio nacional y como fue creciendo con el paso de los años. Vale mencionar que Bad Bunny se presentó en peculiares escenarios, como la media luna de Rancagua y el Gimnasio de la UFRO. Asimismo, también se subió a la tarima del teatro Caupolicán, Movistar Arena y Estadio Nacional.

Bad Bunny recuerda a Chile con emotivo mensaje en redes sociales

El conejo malo agradeció todo el apoyo de Chile con la cultura urbana boricua, y destacó la ola de cantantes nacionales que han revolucionado el género a nivel mundial. «No es casualidad que hoy, más de 20 años después, también tengan su propia escena de reguetón y sea exitosa en el mundo».

Por otro lado, se dio fin a un rumor que comenzó a circular en redes. En su paso por Chile, el público pidió la canción «120», Bad Bunny no la cantó y muchos usuarios aseguraron una molestia por parte del cantante.

Sin embargo, en su mensaje se refirió a la situación: «Algún día cantaremos 120 juntos, lo prometo. Chi Chi Chi Le Le Le», logrando una gran expectación entre sus seguidores.

Eso no fue todo, Bad Bunny compartió historias recorriendo las calles de Santiago, en una Viña en Pirque y un regalo de parte de su club de fans. De fondo se escucharon canciones como «Tren al Sur» de Los Prisioneros y «Peligrosa» de FloyyMenor.

