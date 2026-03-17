«Absolutamente humillado»: El abogado de Camilo Huerta reveló el estado del personal trainer después de la entrevista de Marité Matus

Hace unos días, Marité Matus se sinceró en una entrevista para el medio Las Últimas Noticias, donde contó los problemas que llevaron a la ruptura de la relación que tuvo con Camilo Huerta. La modelo aseguró que la razón por la que dio esta entrevista es para aclarar las cosas.

«Ya se pasaron todos los límites. He recibido amenazas, insultos. Y también lo hago un poco por mi amiga Gissella Gallardo, que vi cómo la humillaron, vi cómo Pamela Díaz le puso un pie en la cabeza. No tengo vocera. Me sé defender, yo puedo hablar. Quiero contar mi verdad ahora para aclarar muchas cosas«, señaló la empresaria.

En conversación con el medio, Marité Matus comentó: «Camilo iba a trabajar tres veces a la semana. Yo llegaba a la casa de ir a dejar a mis hijos al colegio, hacer mis cosas y él estaba acostado. Con tres hijos, yo no estoy todo el día acostada, no se podía, yo tenía que trabajar. Entonces verlo siempre acostado a él a mí me molestaba mucho«.

Asimismo, agregó que ella conoció a Camilo Huerta con muchas deudas, las cuales le ayudó a pagar. «Le pagué todas las contribuciones que tenía atrasadas. Yo le hacía los depósitos y aparte siempre le dejaba plata para que él me comprara algo a mí, con mi plata«.

El estado en que se encontraría Camilo Huerta después de los dichos de Marité Matus

Por otro lado, en el programa de ‘Hay que Decirlo‘, el abogado de Huerta, Rodrigo Núñez, señaló que el personal trainer se habría sentido devastado con las confesiones de su expareja. Además, señalo que el círculo cercano de Camilo Huerta optó por guardar silencio ante estas acusaciones.

«Sobre todo este asunto porque es un tema súper delicado, son situaciones personales que no hay por qué exponer en medios«, expresó el abogado. Asimismo, comentó que después de la entrevista que tuvo Matus, habló con Huerta para conocer su versión.

Además, agregó que Huerta: «Se sintió absolutamente humillado. Si uno revisa las redes sociales, ese mismo día lo trataban de flojo y decían que usufructuaba de los bienes económicos de Marité». Ante esto, Camilo Huerta y su abogado están viendo la posibilidad de tomar posibles acciones legales contra Matus por injurias y calumnias, en donde buscaría disculpas públicas.

«Camilo me dijo claramente que si hoy le llega la demanda de divorcio, la firma de inmediato. No quiere ningún peso», concluyó.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google