Sinaka se presentará por primera vez en Gran Arena Monticello: revisa cuándo y cómo comprar entradas

El cantante urbano Matías Muñoz, conocido artísticamente como Sinaka, llegará por primera vez al escenario del Gran Arena Monticello en medio del exitoso momento que vive su carrera musical.

El artista de 24 años ha experimentado un fuerte crecimiento durante el último tiempo. A fines de 2025 logró masificar su propuesta musical gracias a canciones como “Aló” junto a Katteyes y “Senda Bellakona”, temas que lo posicionaron entre los nombres más escuchados dentro del género urbano nacional.

Cuándo es el concierto de Sinaka en Gran Arena Monticello y cómo comprar entradas

El show está programado para el sábado 25 de abril a las 21:00 horas en el recinto ubicado en San Francisco de Mostazal. Las entradas estarán disponibles desde el jueves 12 de marzo, a partir de las 16:00 horas, a través del sistema Ticketmaster.

Sinaka comenzó su camino en la música hace algunos años con una propuesta que busca rescatar la esencia del reggaetón clásico de los años 2000, combinándola con sonidos actuales.

Actualmente se encuentra promocionando su trabajo más reciente, titulado “El Nuevo Sonido”, un álbum que incluye colaboraciones con destacados exponentes de la escena urbana. Este proyecto lo ha llevado a posicionarse en el primer lugar de las listas de reproducción más escuchadas en Chile.

La jornada musical contará además con la participación del artista emergente Lafé, quien será el encargado de abrir el concierto. El cantante acaba de lanzar su single “Hechizá” y prepara el estreno de su tercer álbum como solista, un trabajo compuesto por 12 canciones que fusiona trap, reguetón, afro y pop.

De esta forma, el debut de Sinaka en Monticello promete convertirse en una de las presentaciones destacadas del calendario urbano en la zona central.

