«Cuando un narcisista se siente amenazado»: Marité Matus responde a dichos de Camilo Huerta

Luego de que el personal trainer hablara por primera vez de su ruptura con Marité Matus en el programa Sin Editar de Pamela Díaz. En donde el exchico Yingo comentó que él creía que su relación duraría para siempre y expresó: «Uno nunca piensa que se va a casar para separarse. Yo pensé casarme para toda la vida«.

Además de abordar su compleja situación económica en donde señaló: «No tengo ni uno. Empecé de nuevo, desde cero«. Mencionó en el programa de La Fiera.

Ante estas declaraciones, Marité Matus no se quedo callada y a través de su cuenta de Instagram publicó una serie de historias relacionadas a conflictos personales y perspectivas sobre la relación. Asimismo, los usuarios comentaron que estas serían unas posibles indirectas.

En cuanto al contenido publicado por la influencer, este era un video que decía: «Cuando un narcisista se siente amenazado, necesita proteger su imagen. ¿Y cómo lo hace? Hablando de ti, pero no de quien eres, sino de quien les convienes que seas. Te pintan como inestable, la loca, exagerada, dramática, celosa, problemática y lo hacen para crear una red de apoyo a su versión».

Además de subir el video, María Teresa Matus añadio la frase «100% Real».

La publicación que subió Marité Matus a sus redes sociales

Asimismo, Marité Matus publicó otro video que hablaba sobre la percepción pública. En el registro se mecionaba que «Cualquier historia mal contada que te perjudique a ti, un día será aclarada con el tiempo«. Además, agregó una frase que decía «Dios todo lo ve. ¡Confía!«.

Cabe señalar que en las publicaciones no se mencionó ningún nombre que hiciera referencia al exchico Yingo, pero los internautas lo relacionaron ya que la publicación fue hecha después de que la entrevista se hiciera pública.

