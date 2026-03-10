Junior Playboy responde luego de que ex chica reality revelará supuesto embarazo: «Estoy feliz, tengo que ver los pañales…»

En las últimas horas, el popular «Torneo de Cell» tuvo un remezón. Resulta que la ex novia de René Puente, Yessenia Alcibia, reveló que estaría embarazada de Junior Playboy.

La noticia sorprendió a los seguidores de las redes sociales. Las teorías comenzaron rápidamente, algunos decían que el padre sería el viral Tío René. Por otro lado, algunos cibernautas apuntaban a Carlitos Run, fanático de la Coca-Cola.

Junior Playboy alza la voz en Fiebre de Baile

En ese contexto, es que luego de su presentación en Fiebre de Baile, programa de espectáculos de Chilevisión, Junior se refirió al tema mientras hablaba con la prensa del backstage.

«Le mando un besito a Pinocho, que está dentro del estómago de Yessenia», comenzó diciendo.

Asimismo, aclaró que se haría responsable: «Estoy feliz, voy a ser papá, tengo que ver los pañales y todo el tema», continuó hablando con los medios acreditados.

Sobre sus «rivales», fue enfático: «Destruí a Carlitos y a Rene de una. Pero tenía que hacerlo. Tenía que nacer ese androide», señaló.

En la misma, los comunicadores lo pusieron en una encrucijada: «pero el Tío Rene dice que es de él». Junior, fiel a su estilo los catapultó. «No, difícil, porque la cabeza de él no puede estar dentro de una guata. Descartado», lanzó.

Por otro lado, le dejó un recado a Carlitos Run: «Que siga tomando Coca-Cola, esto es para adultos».

«Yo quiero un examen de todo, de sida y de ADN, de todo, porque hoy en día uno tiene que dudar de todo. El virus está en todos lados y Yessenia es un poco atrevida, es desordenada», cerró.

