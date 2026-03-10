¡De no creer! Reconocida tiktoker chilena se realizó su primer tatuaje con errores ortográficos: Seguidores se percataron

La influencer chilena Isabel Calvo, conocida en redes como «La Leona», se volvió viral durante las últimas horas tras compartir el resultado de su primer tatuaje. Sin embargo, lo que parecía ser un momento especial terminó llamando la atención por un inesperado detalle.

A través de su cuenta de Tiktok, la joven mostró el diseño que decidió tatuarse en la espalda. Se trata de la frase que dice: «Llévame siempre al lugar donde mi alma es feliz, plena y pura».

El problema apareció poco después de publicar el registro. Varios usuarios comenzaron a notar que la frase tenía errores ortográficos. Entre ellos, que la palabra «llevamé» aparece escrita con tilde al final, cuando debería ser «llévame», y que «felíz» también fue acentuada incorrectamente.

Luego de notar los comentarios, Calvo subió otro video reaccionando a la situación y reconociendo el error. «Acabo de ver que el tatuaje está mal escrito, me quiero morir», comentó. Pese a la sorpresa inicial, la influencer decidió tomarse el episodio con humor.

Incluso, respondió algunos comentarios de sus seguidores. «Soy seca hablando, escribo horrible. No puedo ser perfecta», señaló en uno de los comentarios.

De todos modos, aseguró que buscará una solución. Según contó, planea realizarse un miniláser para corregir las tildes del tatuaje. Sin embargo, los usuarios dijeron que el texto tendría más errores, como la falta de comas.

Reacciones en redes al tatuaje mal escrito de Isabel Calvo

Apenas subió el primer video, los cibernautas llenaron el registro de comentarios advirtiendo los errores.

Entre los mensajes que recibió se pueden leer frases como: «la palabra no debería ser llévame», «y feliz no lleva tilde», «Mi primer tatuaje: sale mal», o «leona no te avergüences, piensa que a mi mamá le tatuaron ‘prohivido’ en vez de ‘prohibido’ y no se dio cuenta hasta que llegó a la casa».

«No solo son los tildes y la falta de una coma, también están mal usadas las mayúsculas y minúsculas» y «yo se que te lo tomas para la risa pero la tatuadora si va a hacer letras lo MÍNIMO que debería hacer es verificar la ortografía», fueron otros de los comentarios.

