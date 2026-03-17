Gonzalo Valenzuela confiesa la razón de su quiebre con Kika Silva y sorprende con inesperado detalle: «Nos dimos cuenta…»

A fines de enero se hizo pública la ruptura entre Gonzalo Valenzuela y Kika Silva. Fueron ellos mismos quienes confirmaron el quiebre a través de redes sociales, poniendo fin a su relación.

«Hemos decidido tomar caminos separados y no seguir como pareja», comunicaron en ese momento mediante una publicación a través de redes sociales.

Desde entonces, el motivo de la separación quedó en el aire. Sin embargo, semanas después, el actor decidió referirse al tema y explicar qué ocurrió realmente.

Gonzalo Valenzuela rompe el silencio tras quiebre con Kika Silva

En una conversación en el podcast conducido por María Luisa Godoy, el intérprete abordó por primera vez el fin de la relación con total sinceridad.

«Cuesta separarse, si al final se rompe una ilusión», reconoció de entrada. Aun así, aseguró que ambos entendieron que su vínculo funcionaba mejor desde otro lugar.

«Nos dimos cuenta de que podemos ser mucho mejores amigos que pareja», explicó el actor.

Asimismo, reflexionó sobre la decisión y el proceso que vivieron como pareja. “La verdad hay que ser coherente, responsable, honesto y aceptar. Sí, era una ilusión, nunca me había casado, nos conocimos, nos enamoramos y al año estábamos casados; va pasando y dices ‘ojo, queremos lo mejor para el otro’”, aseguró.

En medio de la conversación, recordó una peculiar discusión entre ambos: «Me van a retar, pero la Kika me dijo: ‘Cachai que tú eres un cacho, tienes tres hijos y dos exmujeres’”, relató.

Él respondió con humor: «Yo creo que tú eres más cacho porque quieres tener hijos y yo estoy por cumplir 50, dime ahora quién es el cacho”.

Pese al quiebre, dejó claro que el cariño sigue intacto. «La adoro con todo mi corazón, y por eso nos podemos llevar bien y cagarnos de la risa», concluyó.

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