Bajan las temperaturas en Santiago: Jaime Leyton revela en su pronóstico del tiempo los próximos días que estarán nublados El experto en tiempo de Mega entregó su pronóstico para los próximos días ¿Cómo estará el fin de semana en la capital? Acá todos los detalles. 13 Mar, 2026. 12:36 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Auditora desesperada confesó en el Chacotero Sentimental su triste historia: «Mi pareja está metida en el vicio hasta las patas» Auditor contó en el Chacotero Sentimental su peligroso deseo: «La hija de mi mujer empezó a mirarme distinto» ¿Temperaturas más bajas durante este fin de semana? Jaime Leyton despeja las dudas en su pronóstico del tiempo para los próximos días ¿Regresa la lluvia a Santiago? Jaime Leyton reveló en Mega cuándo disminuirían las temperaturas en la capital Princeso impacta con modificación estética en su rostro antes de su ingreso a nuevo reality: "Yo soy hermoso natural, del Olimpo" Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado