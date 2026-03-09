Asskha Sumathra rompe el silencio y habla sobre el abrupto cierre de su rutina en Viña 2026: «Fue como que salí y…»

La humorista Asskha Sumathra habló y explicó lo que pasó en los escenarios de la Quinta Vergara. La artista que fue la primera transformista en presentarse en el Festival de Viña del Mar, tuvo una abrupta despedida en los escenario de la Ciudad Jardín.

El hecho no pasó desapercibido, ya que los asistentes comenzaron a pifiar cuando la artista salió de forma repentina acompañada de Karen Doggenweiler y Rafael Araneda. A través de redes sociales también causó polémica la salida de la comediante, el internet se llenó de quejas sobre la censura y lo catalogaron como una falta de respeto hacia la artista.

Esto fue lo que dijo Asskha Sumathra

La artista en el programa «Detrás de la Quinta«, explicó su versión de las polémicas que surgieron. «La gente dice que no hice el guion y está casi completo. Sí, yo improvisé con cosas, alargué más partes del libreto«, expresó la comediante.

Además mencionó que su rutina cumplía con el tiempo y estructura que le había solicitado la organización. Asimismo, aclaró que la estructura de su rutina le ayuda a adaptarse a cualquier tipo de público y escenario. Enfatizando que la improvisación es clave y con ello, el tiempo.

«Yo trabajo… es tan diferente el humor del comediante habitual, por decirlo así, a nosotros los transformistas. Porque, por ejemplo, yo en un pub puedo hacer sin un libreto dos horas. Improviso dos horas», manifestó la transformista.

Para dar cierre al tema, la humorista mencionó que el tiempo pasó mucho más rápido de lo que esperaba. «El tiempo fue sobredimensionado en mi cabeza no más. Fue como que salí y ya estaba con la Karen al lado. Como que nunca la vi», finalizó la artista.

