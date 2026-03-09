Mujer es detenida tras disparar en reiteradas ocasiones contra la casa de famosa cantante

Una mujer fue detenida en Estados Unidos tras haber realizado alrededor de siete disparos frente a la masión de la artista Rihanna. La mujer se habría estacionado frente la casa de la cantante para disparar y luego huir del lugar. El hecho ocurrió en Los Ángeles, California.

De acuerdo con los antecedentes, la mujer de aproximadamente unos 30 años de edad, habría realizado el ataque desde su vehículo. Luego del ataque la policía habría detenido a la mujer. Según el reporte policial, la artista estaba al interior de la residencia en el momento en que se efectuaron los disparos.

Localizaron el vehículo a 12 kilómetros de la casa de la cantante, donde detuvieron a la mujer. Aunque aún no se conoce la identidad de la persona involucrada públicamente, según el medio BBC.

Rihanna y su vida privada

Cabe señalar que, la artista hace un tiempo que ha estado alejada de los reflectores. La intérprete de ‘Diamonds‘ dio a luz por tercera vez junto a su pareja, el rapero A$AP Rocky, en septiembre del año pasado. Esta noticia causó conmoción, ya que es que la primera hija de la pareja, a quién le pusieron Rocky Iris Mayers.

La pareja que comenzó su relación hace seis años, ya habría tenido a su primer hijo en el año 2022, llamado RZA y en 2023 a Riot. De hecho en una entrevista para Vogue, la cantante jamaica señaló: «Siempre pensé que iría primero el matrimonio, pero quién dice que tenga que ser así«.

Asimismo, Rihanna, cuyo verdadero nombre es Robyn Fenty se hizo conocida en los años 2000 por sus canciones «Pon de Replay» y «Umbrella». Por otro lado, la cantante ha consolidado una carrera como empresaria gracias a su marca de maquillaje «Fenty Beauty«, que según Forbes supera los mil millones de dólares.

