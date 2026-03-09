Rostro de TV arremete contra influencers por apoyar casinos online: «Un poco cuma y es plata fácil»

Una fuerte opinión expresó Daniela Castro sobre el creciente número de figuras públicas que promocionan casinos en redes sociales. Durante un live realizado cerca de las dos de la madrugada, la influencer cuestionó abiertamente a quienes aceptan este tipo de campañas y aseguró que, al menos por ahora, no está dispuesta a hacerlo.

Actualmente, varios rostros del espectáculo y las redes han asociado su imagen a plataformas de apuestas online. Sin embargo, Castro afirma que prefiere mantenerse al margen.

En medio de la transmisión, la también exchica reality respondió preguntas de sus seguidores y explicó por qué ha rechazado este tipo de ofertas.

“A mí me escriben caleta los casinos y yo digo ‘por ahora no tengo la necesidad’”, comentó. Luego leyó algunas consultas de quienes estaban conectados: “¿Los casinos pagan por pérdida de los seguidores?… No. Los casinos, no encuentro nada más picante. ‘¿Y tú crees que a ellos les importa?’. No poh, porque no tienen valores, solo les importa la plata. Les da lo mismo la gente”.

Castro aseguró que no se sentiría cómoda promoviendo un sistema que, según ella, termina perjudicando a quienes confían en los códigos o promociones de los influencers.

“Yo no podría decirles a mis guapirulis ‘con este código van a participar cinco rondas’, y saber que les estoy quitando plata por nada. Prefiero que me compren collares que hago yo, prefiero decirles cómo ahorrar su plata, pero no las voy a hacer enviciarse. El casino está hecho para que los humanos perdamos plata. Lo encuentro un poco cuma y es plata fácil”, señaló.

Daniela Castro arremete contra influencers que apoyan casinos

Durante el mismo live, Castro incluso comparó este tipo de publicidad con otras plataformas que suelen generar polémica, como OnlyFans. A su juicio, la diferencia está en el tipo de impacto que generan.

“Apoyo más a OnlyFans que a los casinos. No sé, encuentro muy chulos los casinos. En verdad no voy a escupir al cielo, guapirulis, pero por ahora no trabajo con casinos. Yo creo que si llego a trabajar con eso voy a decir ‘weón, soy chula’”, afirmó.

La influencer también cuestionó directamente a quienes sí aceptan este tipo de campañas. Según dijo, muchos lo hacen porque no tienen otro contenido que ofrecer.

“‘Muchos trabajan con casinos’… Porque son chulos poh, porque no tienen contenido, porque no tienen talento que mostrar y quieren ganar plata fácil. Por eso, para mí, un influencer es una persona que influencia en algo. La gente que trabaja con casinos generalmente no tiene ningún talento”, sostuvo.

Finalmente, explicó que una de sus principales razones para mantenerse al margen es el vínculo que ha construido con su comunidad de seguidores.

“Los casinos son un fraude… Miren, me ha costado mucho tiempo y un montón tener una comunidad de guapirulis que considero que somos muy parecidas en muchas cosas y siento que mi comunidad tampoco juega en casinos”, concluyó.

