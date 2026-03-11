Américo y Alanys Lagos lideran la fiesta: así será el potente escenario musical de la Expomimbre 2026

La Expomimbre 2026 ya se prepara para un nuevo fin de semana de música, tradición y cultura en Chimbarongo. El evento, que se realizará entre el 13 y el 15 de marzo en la Plaza de Armas de la comuna, contará con entrada completamente gratuita y una nutrida parrilla de artistas que promete hacer cantar y bailar al público durante tres jornadas.

El escenario principal tendrá propuestas para todos los gustos, desde música tropical y ranchera hasta tributos y talentos locales.

Estos son todos los artistas que se presentarán por día en la Expomimbre 2026

La primera jornada, el viernes 13 de marzo, comenzará a las 20.00 horas con presentaciones ligadas al folclore, como la Escuela Folclórica Tierra Cuequera y Flor Luna. Más tarde, el talento local de Santa Cachucha tomará el escenario antes del humor de Cebolla y Bodoque, quienes aportarán risas al público. La noche continuará con los éxitos urbanos de Princesa Alba y finalizará con Prófugos, reconocida banda tributo a Soda Stereo.

El sábado 14, desde las 21.00 horas, el espectáculo mezclará tradición y música popular. La jornada incluirá la presentación del Ballet Folclórico de Chile (Bafochi) y el artista local Joaquín Salinas. Luego llegará el turno del humorista Paul Vásquez, “El Flaco”. En el plano musical, el público podrá disfrutar del estilo ranchero de Vicente “Charro” Morales y del fenómeno del momento en ese género, Alanys Lagos, quien promete uno de los shows más esperados de la expo.

El domingo 15 la jornada tendrá un carácter más familiar. Tras el show infantil del Perro Chocolo a las 18:00 horas, la música continuará con Academia de cueca Entre Nieblas, Son Sabor y Voces de Vinilo. El gran cierre de la Expomimbre 2026 quedará en manos de Américo, uno de los cantantes tropicales más populares del país.

Además de los conciertos, el evento incluirá ferias de artesanía en mimbre, talleres, gastronomía típica y actividades culturales, consolidándose como uno de los panoramas más importantes del cierre de la temporada estival en la Región de O’Higgins.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google