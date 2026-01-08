El gran logro de Paul Vásquez que sacó aplausos en redes sociales: «Llegué a la meta…»

Paul Vásquez vuelve a sorprender, esta vez lejos del humor y más cerca del servicio público. El comediante chileno, conocido como El Flaco, celebró un logro que marca un antes y un después en su vida: se tituló como Técnico en Enfermería (TENS).

A sus 57 años, dejó de lado los aplausos de los grandes escenarios para subirse a otra tarima, la de la ceremonia de titulación. Allí recibió su diploma tras completar un proceso exigente, que asumió con disciplina y convicción. El hito confirma un giro profundo en su camino profesional y personal.

Las emotivas palabras de Paul Vásquez tras recibir su título profesional

Fue a través de sus redes sociales donde publicó un video, que rápidamente se llenó de reacciones por parte de sus seguidores.

“Llegué a la meta. Fue un camino, de repente que uno se desanima, pero siempre hay una ventana para poder seguir avanzando”, expresó en el registro.

Asimismo, aprovechó la instancia para mandar un mensaje a todos quienes están comenzando un proceso académico o dudan en retomar sus estudios.

“Mira la satisfacción que tiene uno como estudiante de llegar a la meta. Así que ustedes pueden; si los viejos podemos, ustedes con la juventud, con ese tesoro que tienen, lo pueden lograr”, afirmó. Cerró destacando que “la satisfacción es hermosa”.

Reacción de los seguidores de Paul Vásquez en redes sociales

Como era de esperar, el registro acumuló cientos de comentarios positivos hacia el humorista.

«Eso flaco que orgullo terminar la carrera, que anhelaste que todo lo que se venga ahora sea con mucho éxito. Este año tmbn estudiaré por primera vez ojalá con 33 años y no miento que igual siento miedo y a la vez feliz», «Vamos por esa práctica profesional que es lo último que nos queda, aguante» y «Soy TENS y de verdad es súper gratificante ver al Flaco lograr sus metas y que sea Colega….nunca dejen de soñar chiquillos en esta vida todo se puede lograr», fueron algunas de las reacciones.

