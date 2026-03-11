Cecilia Bolocco compartió junto a Demi Moore para resignificar la belleza en evento en California

Cecilia Bolocco participó en un evento realizado en Los Ángeles, California, donde se abordó el tema de la belleza y la longevidad. En dicho evento la ex Miss Universo se encontró junto a la actriz nominada al Óscar, Demi Moore, quién también fue participe de esta actividad.

La actriz asistió al evento, ya que es la próxima embajadora global de Chronologiste de la línea de cuidado para el cabello Kérastase. Asimismo, la marca eligió a Cecilia Bolocco como representante para Latinoamérica. Esta situación reunió a diversas personalidades internacionales.

En el encuentro Demi Moore y Cecilia Bolocco compartieron sus experiencias relacionadas a la industria de la moda y belleza junto a su exposición mediática. El mensaje que quisieron dar aceptar el paso del tiempo como un proceso natural de la vida y reflejar la belleza desde la autenticidad.

La finalidad del evento global de Chronologiste

En la charla para generar confianza en la mujeres llamada «Power Talks«, liderada por Demi Moore, se habló sobre poder resignificar la juventud como simbolo de autenticidad y no cómo un número más. En esto mismo, la marca buscó que esta narrativa se traspase al cuidado capilar, definiendolo como un ritual y una práctica consciente.

Asimismo, Carina Pupkin, Directora División Productos Profesionales expresó que «Estamos viviendo un cambio cultural profundo en la forma en que entendemos la edad y la belleza. Esta campaña no habla de detener el paso del tiempo, sino de potenciar lo que somos en cada etapa. Que Cecilia haya sido elegida como ícono de esta visión y haya representado a Chile en un escenario global junto a Demi Moore, es un orgullo enorme para nosotros». Según el medio Televitos.

