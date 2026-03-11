Impacto en la TV chilena: muere reconocida figura que marcó la era dorada de TVN

Durante la jornada de este miércoles 11 de marzo de confirmó la muerte de la destacada productora televisiva Tita Colodro, figura con una extensa trayectoria en la industria televisiva chilena.

Según informó su familia, la profesional falleció durante la madrugada tras sufrir un infarto cerebral en una arteria. Antes de su partida permaneció internada durante algunos días.

Colodro, periodista titulada de la Universidad de Chile, dejó una profunda huella en la televisión nacional. A lo largo de su carrera participó en la producción de diversos programas y proyectos, entre ellos Estación Buena Onda, El Chapuzón, La tele o yo y El baile en TVN, además de colaborar en el desarrollo del reconocido Festival de Viña del Mar.

Su trabajo también la llevó a ser parte de importantes transmisiones televisivas del país, como cadenas nacionales de distintos presidentes y ceremonias de cambio de mando. Asimismo, fue testigo de episodios emblemáticos de la televisión chilena, como el recordado cruce entre José Luis «El Puma» Rodríguez y Julio Iglesias en el Festival de Viña del Mar 1981.

A lo largo de los años compartió con numerosas figuras del espectáculo y la televisión, entre ellas Felipe Camiroaga, Rafael Araneda, Antonio Vodanovic, Raquel Argandoña y Karen Doggenweiler, según consignó La Tercera.

Conmoción en el espectáculo por muerte de Tita Colodro

El actor Jorge Zabaleta también recordó la influencia que tuvo en el inicio de su carrera. En el programa Socios a la Parrilla contó: “Me dice ‘va a haber un taller acá de actuación, sería súper bueno que tú participaras’. Y dije ‘bueno, ya poh’, sin ninguna expectativa. Y ese fue el punto de partida”.

La señal pública Televisión Nacional de Chile (TVN) también reaccionó a la noticia a través de redes sociales, donde numerosos usuarios dejaron mensajes de despedida.

“Un gran talento de nuestra televisión, descanse en paz y gracias por su legado”; “Sin duda una gran pérdida, seguirá brillando donde vaya”; y “Gracias Tita por tu talento y tu entrega”, fueron parte de los comentarios con los que el público recordó su aporte a la historia de la televisión chilena.

