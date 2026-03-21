«A veces uno cuenta cosas personales»: Fran García-Huidobro habló sobre el conflicto que afecta al panel de Primer Plano

La conductora Fran García-Huidobro comentó respecto al controversial problema que existe entre los panelistas de Primer Plano. En donde Danilo 21 y Cecilia Gutiérrez no tendrían una buena relación.

En una entrevista con el medio Noticias Espectáculo, declaró que ella no está de acuerdo con lo que está sucediendo sobre la exposición de temas internos. «Yo soy de la antigua escuela de la televisión. Yo no cuento las cosas que pasan en las reuniones de pauta y si el resto lo quiere hacer, es problema de ellos».

Además, agregó que: «Yo no tengo nada que contar sobre lo que pasa a puertas cerradas en los camarines de Primer Plano, de mí no va a salir nunca una palabra de algo que haya ocurrido en una pauta de Primer Plano. Si otros tienen una política distinta, no es problema mío». Declaró sobre las filtraciones.

¿Qué pasará con los integrantes del panel de Primer Plano?

La conductora comentó que si existieran cambios dentro del panel, ella no lo comentaría. «Si es que existe una reestructuración, no seré yo la que la cuente en la prensa ni lo filtre. Yo no comparto ese tipo de cosas. Yo dije el primer día que llegué a Primer Plano, y cuando llegué a Only Fama».

Asimismo, Fran García-Huidobro habló sobre la importancia de generar un espacio de confianza en las pautas, catalogándolas como solemne. “Creo que las pautas son espacios de confianza, donde a veces uno cuenta cosas personales. Para mí las pautas son sagradas«.

Además, critico a las nuevas generaciones que se dedican a la televisión: «Veo que las nuevas generaciones no tienen el mismo respeto por las pautas. Lo lamento mucho, porque uno se priva de contar muchas cosas en pauta ahora», concluyó.

También puedes leer en Radio Corazón: La drástica decisión de Zúmbale Primo que alborotó a todos sus seguidores: «Nosotros por ahora…»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google