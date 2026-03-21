Danilo 21 habló sobre la polémica con la periodista Cecilia Gutiérrez: «Ella no me saludaba nunca»

El tiktoker Danilo 21, habló sobre el polémico conflicto con la periodista Cecilia Gutiérrez en el programa de «¿Seré weón?«, conducido por Julio César Rodríguez, Felipe Cárdenas y Vasco Moulian. El problema surgió en el panel de Primer Plano, todo luego de que su compañera lo increpara en una reunión de pauta.

Durante la conversación, Danilo 21 se sinceró y señaló que esto comenzó cuando la panelista Cecilia Gutiérrez habló en su podcast Bombastic. En él comentó que no le gustaban sus intervenciones con Pancha Merino cuando se trataban de temas serios.

«Cecilia había comentado que a ella le molestaba mi participación en ‘Primer Plano’, en torno a estos comentarios que teníamos con la Pancha. Que encontraba que era molesto, que distraía y que cuando estábamos hablando algo serio, como que nosotros cortábamos la situación», expresó el tiktoker.

Ante estos dichos, el influencer comentó en redes sociales. «A la gente no le molesta tanto porque antes, de que por lo menos esas situaciones se generaran, yo me acuerdo que el programa salía tercero«.

La versión de Danilo 21 tras su conflicto con Cecilia Gutiérrez

Pero esto no fue todo, porque esto escaló cuando Danilo 21 entrevistó a Gala Caldirola en su podcast de Juzgamos y nos funamos. En donde la personalidad de internet le reveló una polémica que le había contado Cecilia Gutiérrez sobre Paula Escobar.

«Gala comenta que había pasado una situación con Cecilia Gutiérrez, con Paula Escobar cuando ella se estaba separando de Mauricio Isla, que se había sentido pasada a llevar. Y cuenta una situación que le había contado Cecilia, algo de Paula», expresó el influencer.

En esta línea, el tiktoker comentó: «Los clips más polémicos son los que uno corta y sube«. A lo que un conductor le pregunta sobre los códigos entre compañeros. Danilo 21 señaló: «¿Por qué voy a cortar mi podcast, si está hablando la invitada y está refiriéndose a un compañero de trabajo?».

Por otro lado, Julio César Rodríguez comentó que esto podría deberse al choque de generaciones, ya que él hubiese llamado a Cecilia para comentarle antes. Ante esto, Danilo 21 declaró: «Pero ojo, yo no tengo esa relación porque todos los primeros meses que yo estuve en el programa, ella no me saludaba nunca«.

Además, agregó: «Yo no voy a tener códigos con gente que claramente nunca me quiso«.

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