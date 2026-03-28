«Solo que haya sufrido bullying…»: La cruda reflexión de Naya Fácil sobre brutal crimen en colegio de Calama

Conmoción generó en todo Chile un macabro crimen ocurrido en Calama. Un estudiante de 18 años habría apuñalado a la inspectora del colegio, quien falleció en el momento. También, cuatro personas resultaron heridas producto del ataque.

Una de las personalidades del internet que reaccionó a este horroroso crimen fue Naya Fácil, quien también había sido hace poco objeto de críticas, luego de sus opiniones respecto a los feriados irrenunciables y el alza de los combustibles.

La cruda reflexión de Naya Fácil sobre brutal crimen en colegio de Calama

Como suele hacerlo, Naya Fácil utilizó sus historias de Instagram para dar su opinión respecto de la contingencia. En este caso, se refirió al crimen ocurrido en Calama, de entrada, comentó: «Estamos impactadas con esta noticia, estamos en shock ¿En qué mundo nos estamos convirtiendo?».

«Yo creo que necesita ayuda psicológica, o sea, algo pasa en su mente para llegar a actuar de esa manera, llegar a hacer todo lo que hizo, no sé, y a los 18 años, tan pequeño», agregó la creadora de contenido.

En esa misma línea, Naya Fácil cuestionó el origen del actuar del joven: «No dicen en la tele por qué pasó todo esto, o sea, ese niño de 18 años obviamente no tiene justificativo, nada, pero ¿qué lo gatilló a llegar a actuar de una manera tan grave?«.

«¿Qué está pasando en la casa de ese niño? Cuando los niños vienen con una educación en la casa, valores… o que no se les da, a veces, siento que pasan este tipo de cosas», complementó.

La influencer continuó su reflexión aludiendo a la juventud del culpable: «Ahí hay que hacer todo un mea culpa de ese niño porque quitarle la vida a alguien ya es gravísimo, ¿pero que lo haga un niño?«.

«Trato de entender cómo un niño de 18 años puede llegar a actuar de una manera tan drástica… solo que haya sufrido bullying«, refelxionó Naya Fácil.

Por último, la creadora de contenido cerró: «Yo sé que me siguen muchos padres, madres o tutores que tienen niños pequeños en casa. De verdad, eduquen en casa, aconsejen en casa, los niños tienen que aprender a escuchar, tienen que escucharlos a ustedes, no está bien no hacerle caso a los profesores».

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google