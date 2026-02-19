Los Therian son una especie de tribu urbana, que ha generado revuelo por los registros de personas, más que nada jóvenes, donde se les ve corriendo en cuatro patas con mascaras que solo les deja ver sus bocas, a esto le suman accesorios como orejas, guantes y colas peludas . Además, esta forma de expresión que se popularizo en Argentina ha creado un sin fin de memes y opiniones al respecto.

Ahora bien, hay famosos que al enterarse de esta forma de vida se han sentido «identificados» y se proclaman como los primeros Therians de la historia. Este es el caso de La Tigresa del Oriente, quien es su redes sociales subió un video donde explica el origen de su personaje. En el vídeo comentó: «Lo admito mis tigrillos, yo fui la primera THERIAN».

¿Primer Therian en la historia de Chile?

Pero este no un caso aislado, en Chile pasó lo mismo. El comediante Claudio Moreno o más conocido como «Guru Guru«, famoso por su interpretación en el programa infantil “El mundo del Profesor Rossa” en 1985. El cómico vestía un disfraz de pájaro gigante y hablaba de forma graciosa cambiando las sílabas. Ante el fenómeno viral, el humorista mencionó: «Yo he sido pájaro, así que por ese lado se puede decir que soy el primer Therian de Chile«, señaló en entrevista con LUN, de manera irónica.

Además, expresó que: «He visto los videos y me he reído mucho, lo encuentro anecdótico. Es difícil calificar algo así porque se pueden herir susceptibilidades. Algo como ‘no me cuadra’, porque se sienten perros o gatos».

Pero esto no es todo, en redes sociales se han viralizado diversos memes con personajes del internet que podrían considerarse therian, entre los más destacados esta Gatubela, Gato Juanito o Los Felinos Cósmicos.

