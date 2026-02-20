Famoso cantante debutará como director de cine y eligió a Bad Bunny para ser el protagonista: «Es una reafirmación de quiénes somos»

El nuevo proyecto cinematográfico que tendrá como protagonista al cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien recientemente fue parte del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl y que además se presentó en el Estadio Nacional, marcará su primer papel protagónico en el filme «Porto Rico».
Esta película será dirigida por otro reconocido artista puertorriqueño, René Pérez Joglar o más conocido como Residente, quién en sus redes sociales subió una publicación comentando. «Llevo toda una vida soñando con este momento. Comencé a escribir esta historia hace muchos años, entre giras, encuentros, desencuentros, triunfos y desaciertos. Poco a poco fui tejiendo este sueño«.
El cantante señaló que este es su proyecto más ambicioso de toda su trayectoria artística, donde busca mezclar todo los elementos expresivos. Además, el artista mencionó que en este largometraje trabajara junto a los actores Viggo Mortensen, Javier Bardem y Edward Norton. Asimismo, René, que debutará como director, explicó su decisión de porque eligió al Conejo Malo.
«A Benito por lanzarse conmigo a hacer su primer rol protagónico porque como le conté a él ‘yo no estoy buscando a un actor, estoy buscando a alguien que duela Puerto Rico tanto como a mí y que se enorgullezca tanto como yo cuando cantan nuestro himno verdadero’”,expresó el rapero sobre Bad Bunny.
De qué trata este largometraje
Según el comunicado de prensa sobre este ambicioso proyecto señalan que: «Combina un enfoque histórico con un enfoque visceral y lírico. Además de una narrativa cautivadora inspirada en hechos reales«.
Asimismo Residente manifestó en conversación con Deadline que: «Desde niño he soñado con hacer una película sobre mi país. La verdadera historia de Puerto Rico siempre ha estado rodeada de controversia«.
«Esta película es una reafirmación de quiénes somos, narrada con la intensidad y la honestidad que nuestra historia merece«, cerró.
