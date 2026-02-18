Actores, influencers y cantantes: Estos son los participantes confirmados para la nueva temporada de Fiebre de Baile

Luego de que a inicios de febrero, Fiebre de Baile llegara a su fin y en donde la ganadora fuera Skarleth Labra. La creadora de contenido habría llegado a la final junto al actor Gabriel Urzúa, con un premio de veinte millones de pesos. Además, de un viaje todo incluido para dos personas.

En la gran final se confirmaron los nuevo rostros que acompañaran a los animadores en esta segunda versión del programa. Los participantes confirmados que se encontraban entre el público eran Valentina Roth, Betsy Camino, Junior Playboy, Botota Fox y Fran Maira. Además, se habló de la invitación de la influencer Naya Fácil, quien comentó que se estaba motivando para participar. Pero no esta oficialmente confirmada.

Asimismo, otras figuras de la televisión y del entretenimiento ya fueron confirmadas, como Luis Mateucci, Diego Venegas, Disley Ramos, Daniela Castro, Gala Caldirola y la periodista Mariela Sotomayor. Información obtenida de la cuenta de Instagram Infama. Por otro lado, también se habló de la incorporación de Francisca García-Huidobro como parte del jurado de Fiebre de Baile 2.

Cantantes y actores que se suman a Fiebre de Baile 2

El programa, que comenzará el día lunes 2 de marzo, aún sigue registrando a participantes, aunque esta vez ya no será la cantante Princesa Alba, sino que la confirmada es Soulfia. Incluso, la cantante urbana ya habría tenido sus primeros ensayos junto a su pareja de baile.

Asimismo, la cantante de pop chilena y rostro de televisión, Karen Paola llegara al escenario con toda su energía. Por otra parte, el actor Gonzalo Valenzuela, quién participo en teleseries como «Machos» y «Papá a la Deriva», es uno más de los confirmados oficiales para esta nueva versión del programa.

