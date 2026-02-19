«Se me juntó el ganado»: Caro Molina reveló cómo nació su colaboración con la banda mexicana Trex

Esta semana, Radio Corazón tuvo la amorosa visita de «La Rancherita» junto a Trex, para anunciar su nuevo éxito colaborativo «Se me juntó el ganado». Su canción se lanzará este 26 de febrero en Spotify, pero señalan que ya tienen planes para poder hacer el video clip.

Mencionan que se conocieron gracias a que están bajo el mismo sello discográfico: «Caro, que será hace como un año por ahí, fue a México, ahí con la disquera y todo Inicialmente yo le empecé a tratar mucho para componer para su proyecto. O sea, en conjunto estuvimos ahí conociéndonos y haciendo canciones para que las cantara ella«, mencionó Romano.

Asimismo, Carolina Molina o más conocida como La Rancherita, contó como fue que se dio está colaboración: «Nos sentamos a escribir y sabes que se nos dio la química muy buena. Empezamos a hacer muchas canciones, y entre eso, bueno, yo llevaba esta canción de ‘Se me juntó el ganado’. Y como nos invitan, por parte del sello me invitan a hacer una canción con Trex. Dijimos, bueno, ya escribamos juntos la parte que sería de Grupo Trex».

¿Quiénes son grupo Trex?

Trex es una banda de jóvenes que se dedica a tocar cumbia urbana y que se presentarán en la competencia internacional en el Festival de Viña del Mar. La banda oriunda de la Ciudad de México, esta integrada por Felipe Romano, Moisés Tamayo y Mauricio Ledesma.

Los cantantes de cumbia mexicana comentaron que llegaron el día sábado y que tuvieron un muy buen recibimiento. Además, mencionaron lo rica que es la comida chilena: «La comida está fantástica. Todavía estamos pendientes de probar los completos», mencionó Moisés.

Por otra parte, el grupo expresó lo emocionados que estaban por participar del gran festival: «Todos sabemos que artistas muy grandes de mucho renombre han estado en ese festival. Y, pues, cuando nos dieron la noticia de que nosotros íbamos a representar a México en la competencia internacional, no nos la creíamos. Estábamos muy emocionados. Seguimos muy emocionados, pero ahora creo que ya estamos un poco más nerviosos porque ya conocimos el lugar», cerró Mauricio.

