Venta de entradas para décimo concierto de Ricardo Arjona en Chile comienza HOY: ¿Cómo comprar tickets para el evento?

¡Una locura total! Luego de agotar nueve conciertos en Santiago, el artista confirmó un décimo show en el Movistar Arena, programado para el 20 de junio, y la vena de entradas comienza hoy.

El regreso del intérprete ha generado una alta demanda entre sus seguidores. Las primeras fechas anunciadas se vendieron rápidamente, lo que motivó al cantante a sumar una nueva presentación dentro de su gira «Lo Que El Seco No Dijo».

Con esta confirmación, Arjona se presentará los días 5, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 19 y 20 de junio en el recinto del Parque O’Higgins, marcando una extensa residencia en la capital.

Venta de entradas para el décimo concierto de Ricardo Arjona en Chile

La venta exclusiva «día especial Caja Los Andes» para el décimo concierto comienza hoy miércoles 4 de febrero, a las 11:00 horas. Una vez finalizada esa etapa, se habilitará la venta general. Ambas modalidades se realzarán a través de Puntoticket.

Además, la productora Fénix informó que quienes compren entradas para el show del 20 de junio participarán en el sorteo de cuatro experiencias exclusivas, que incluyen un recorrido por camerinos, escenario y backstage, junto con la posibilidad de asistir a la prueba de sonido.

Cabe recordar que la última vez que Ricardo Arjona se presento en Chile fue en el año 2023. En esa oportunidad, el artista ofreció dos conciertos en el Estadio Bicentenario de la Florida, como parte de su gira «Blanco y Negro».

