¿Por qué Cony Capelli renunció a Fiebre de Baile a días de la final?

El show que se ha llevado el mayor rating en comparación a los otros programas en vivo, llega a su fin con un mega espectáculo en donde promete una experiencia excepcional con un show de medio tiempo a cargo de los Power Peralta.

En cuanto al jurado estos son Raquel Argandoña, Edymar Acevedo, Power Peralta y Vasco Moulián. Pero hoy se sabrá quienes pasaran al Movistar Arena después de que Coni Capelli se fuera del programa.

Entre los aspirantes a la final se encuentran Princesa Alba, Skar Labra, Faloon Larraguibel, Gabriel Urzúa, Melloww, Cata Days y Camila Andrade.

¿Qué pasó con Cony Capelli?

Constanza Capelli renuncio a pocos días de la Gran Final de Fiebre de Baile, la bailarina que se iba a presentar junto a Daniel Sáez, pero no apareció.

Esta inesperada situación causo preocupación entre los espectadores. Por lo mismo, al final del programa la animadora Diana Bolocco dio a conocer el por qué de su renuncia.

«La razón que ella entregó para retirarse de la competencia, era para proteger su salud emocional”, comentó.

Además, la producción del programa de CHV le dio la posibilidad de que reflexionara sobre su decisión, pero no quiso.

“Nos hubiera encantado tenerla aquí para escucharlo de su propia boca, pero no está en condiciones de venir. Ella no quiso venir hoy”

La animadora añadió: «Te respetamos y nos duele no tenerte, y ojala puedas venir mañana a conversar con nosotros ,si no es así también lo entendemos y lo respetamos»

Luego de renunciar, la bailarina reapareció en redes sociales con un emotivo video recopilativo de sus mejores momentos dentro de la competencia.

«Feliz, contenta de verdad. Este es mi reencuentro con la danza. La danza rehabilita, sana, es terapia. A mi me ayudó mucho cuando yo era muy pequeña», dice en el video.

«Estoy emocionada. Esto lo dejé hace diez años y retomarlo para mí es hermoso. Más allá de la nota que me pongan yo vengo acá a bailar, a disfrutar, a pasarlo bien. Estoy muy feliz de poder bailar», comentó.

