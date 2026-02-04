Aprovechaba su «nombre» y las drogaba: Cae artista urbano acusado de violación a menores en Iquique

Carabineros detuvo a David Quemada Gómez, un cantante urbano de 26 años vinculado a tres casos de violación en Iquique. El operativo, liderado por el OS9 y la Fiscalía de Tarapacá, culminó meses de investigación con la captura del sujeto en su propio domicilio.

Según el reporte policial, Quemada usaba su alias artístico «Pandemia» para generar cercanía con adolescentes. Además de su faceta musical, el hombre comercializaba sustancias como ketamina, tussi y clonazepam.

Su estrategia era sistemática: citaba a las jóvenes a su vivienda con la excusa de venderles droga. Una vez que las víctimas consumían las sustancias, perdían el conocimiento, momento que el agresor aprovechaba para atacarlas.

Pruebas clave para la detención de David Quemada, alías «Pandemia»

El comandante de la Prefectura de Iquique, Marcos Estrada, detalló la gravedad de los hechos: «Abusó sexualmente de tres niñas de 16 a 17 años, aproximadamente, durante el año 2025».

Las víctimas pertenecían a programas de protección estatal. Durante el allanamiento a la casa del imputado, Carabineros incautó equipos electrónicos. Tras las primeras pericias, las autoridades confirmaron que estos dispositivos contienen grabaciones de los abusos, según consignó Radio ADN.

