Vasco Moulian criticó duramente a comediante que se presentará en Viña 2026: «Me dan rabia, pero con él es más bien pena…»

Quedan solo días para el inicio de una nueva versión del Festival de Viña. Por lo mismo, ya se comienzan a calentar motores previo al gran día inaugural.

Uno de los confirmados, el comediante Pastor Rocha, ha estado en la palestra mediática luego de varias críticas a su personaje. Si bien tiene una gran cantidad de seguidores, hay muchos a quienes no les gusta su personaje de líder religioso.

Hace algunos días, el pastor Hugo Albornoz arremetió públicamente contra Rocha, mencionando que se burla de prácticas religiosas y sagradas.

«No hay tapujos ni horario, no le importa si hay niños presentes, todo su show es de doble sentido», fueron sus palabras en la emisión de «Contigo en la mañana de Chilevisión».

Ahora, Vasco Moulian se subió al carro de las críticas.

Vasco Moulian arremete contra Pastor Rocha

Fue en la reciente edición de Primer Plano donde abordaron las críticas que ha recibido el comediante nacional que se presentará en el Festival de Viña 2026.

Si bien la mayoría del panel abordó el tema de manera tranquila, el actor no se mostró para nada convencido de su personaje y el tipo de humor que utiliza en sus rutinas.

«Se burla de Dios, de la palabra del Señor, y como dice el segundo mandamiento: no tomar la palabra de Dios en vano. Y con eso ya me basta», partió diciendo el panelista, que em el último tiempo ha tenido un acercamiento con el cristianismo.

«Ni siquiera me da rabia, ojo, que hay personas de la farándula que me dan rabia, pero con el me pasa algo mucho más profundo, que es más bien pena», agregó.

«Él es pastor y lo hace (su humor) desde ahí. Yo creo que la iglesia católica aquí no se ha tocado, por algo no hay un curita en la Quinta Vergara. Porque me imagino que Mega sería incapaz de poner un curita, sin embargo, la iglesia cristiana siempre es vapuleada», cerró Vasco Moulian.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google