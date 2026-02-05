Arremeten contra artista que se presentará en Viña 2026: «Hace lo que quiere con las mamitas solteras como objetos sexuales»

A pocas semanas del Festival de Viña del Mar 2026, el comediante Pastor Rocha se vio envuelto en la polémica.

El conflicto estalló luego de que el pastor evangélico Hugo Albornoz cuestionara duramente su rutina, acusándolo de faltar el respeto a lo sagrado y cruzar límites éticos.

El líder religioso abordó el tema en el programa Contigo en la mañana, donde aseguró que el humorista no solo apunta a figuras religiosas, sino que a la fe evangélica.

“Nosotros creemos que él se burla, no solo de los pastores, sino del evangelio en general”, afirmó Albornoz, señalando además que no recuerda otro espectáculo de este tipo.

Critican el contenido de Pastor Rocha y lo acusan de sexualización

Según el pastor en cuestión, la rutina de Rocha ridiculiza creencias que consideran intocables. “Jamás vamos a estar de acuerdo con que se haga chiste con lo sagrado. Él hace ver a los pastores como borrachos, caretas y envueltos en escándalos sexuales”, señaló.

“Hace lo que quiere con las mamitas solteras como objetos sexuales. No hay tapujos ni horario, no le importa si hay niños presentes, todo su show es de doble sentido”, continuó criticándolo.

En medio de la conversación, Julio César trató de poner paños fríos y planteó que lo de Rocha no va en la fe en sí, ya que trata de abordar comportamientos humanos.

Sin embargo, Albornoz siguió enfático y no cambió su postura. Aseguró que el humorista «se burla de Dios y conversa con Dios».

