Chico reality es acusado de realizar actos íntimos adelante de sus compañeros con juguete sexual: «Soy hombre, tengo mis necesidades»

En la reciente edición del reality de Diego González, «Secreto final», una acusación sorprendió a todos.

La declaración ocurrió en medio de una actividad «cara a cara», donde cada participante debía votar para eliminar a su compañero.

En ese contexto, Marcianeke votó por Junior Playboy, lanzando una íntima acusación y explicando el por qué de su voto.

Acusación íntima contra Junior Playboy en pleno reality

Mientras todos escogían a sus nominados, fue que el artista urbano arremetió contra el «Thor chileno».

«Te elimino porque nosotros estábamos recién conociéndonos, yo te admiraba antes y te me caíste. Cuando al fin estábamos teniendo una cercanía, me faltaste el respeto, me pasaste a llevar», comenzó diciendo el artista.

Por su lado, Junior Playboy pidió explicaciones: «Trato de recordar de qué manera te falté el respeto (…) quiero que aclares qué fue y digamos las cosas como son».

Marcianeke no demoró en responder y lo acusó de andar con «una vagina artificial». Además, reveló que el ex Tierra Brava habría realizado actos íntimos al frente de él y de su compañero Barbero Exótico.

«Esa hue… es para puros palos», continuó Marcianeke, antes de que Junior utilizara su derecho a replica.

«Primero que nada, pónganse en mi lugar; las chiquillas estaban todas acostadas temprano Se encerraron como gallinas. Soy hombre, tengo mis necesidades y lo siento», explicó Playboy en modo de defensa.

Además, agregó que: «A lo mejor tú invadiste cuando yo estaba ocupado, tienes que tocar el timbre».

«No, porque seguro la pasaste malito en esa ventana», respondió Marcianeke, apuntando a un lugar de la casa.

«Tienes toda la razón, si soy culpable merezco todos los castigos del mundo», cerró Junior, terminando con el debate.

Vale destacar que Junior Playboy fue una de las grandes contrataciones del encierro. Sin embargo, por decisión de sus propios compañeros, fue eliminado de «Secreto Final».

