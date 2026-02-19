«Un par de veces me pegó…»: Reconocido rostro de TV impacta al revelar en vivo que fue víctima de violencia en su relación

En la reciente edición del programa Tal Cual, espacio de entretención de TV+, hablaron sobre la polémica entre Américo y Yamila Reyna.

Vale recordar que la relación terminó con una denuncia por presunta agresión. Por esto, Jordi Castell, quien es panelista del programa dio a conocer que también fue victima de violencia en el pololeo.

El rostro de televisión confesó que hace algunos años mantuvo una relación con un hombre violento, que lo agredió en más de una ocasión. Por lo mismo, fue enfático en que hay que saber cuando terminar por completo una relación.

Jordi Castell confiesa que sufrió violencia en una relación

El fotógrafo comenzó diciendo la relevancia de salir de una relación violenta. «Yo tuve un novio tóxico que era violento y que un par de veces me pegó unos empujones», comenzó diciendo.

«Un pololo que era brillante, doctor, estudiando psiquiatría, olvídate, brillante, muy buen amante, buen mozo, culto, educado, las tenía todas, pero era violento. Y yo empecé a ver señales de su violencia un par de veces me pegó un empujón, le gustaba hacer violencia psicológica harta», continuó.

Sin embargo, señaló que nunca tuvo duda que «la cosa tenía fecha de vencimiento».

Siguiendo por esa línea, reveló cuando fue que decidió actuar: «Hasta que un día me pilla en verano, los dos a pata pelada en el departamento y como que me va a violentar de nuevo, me pega el empujón y me tira para atrás. Yo estaba en la cocina y estaban todos los frascos de vidrio de la legumbres y yo agarro los frascos y empiezo a tirarlos al suelo», comentó.

Además, agregó que «Tiré un frasco al suelo, lo puse y le dije: ‘Pégame ahora’. Le tiré el frasco en la espalda, lo dejé rasguñado entero. Por supuesto, la relación se acabó en ese momento. Yo llamé a una amiga, que es mi mejor amiga hasta el día de hoy, y me fue a buscar a la casa».

«¿Qué pasa? Que uno puede ver señales de un hombre violento, un celópata, y en algún minuto tienes que darte cuenta y rayar la cancha inmediatamente», cerró el panelista en modo de reflexión.

