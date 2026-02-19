Famosa figura del espectáculo confiesa su relación con periodista 20 años menor: «Me juzgaron, pero estoy enamorada»

Un inesperado (y romántico) momento se vivió en la reciente edición de Que Te Lo Digo, esto luego de que Sergio Rojas le entregara un ramo de flores a su compañera Daniella Campos.

Esto en el contexto de San Valentín, además, venía también una carta, escrita con profundo sentimiento. Tras leerla, reveló el nombre del emisario. Franco Durán, editor y periodista de Que Te Lo Digo.

Según información de La Hora, el galán sería 20 años menor a Daniella Campos.

Daniella Campos habla sobre relación con hombre 20 años menor

Luego de recibir el ramo de flores, Campos abrió su corazón: «Se ha convertido en un hombre muy especial en mi vida. Me encanta trabajar con él, vivir con él la vida».

«Muchas personas dijeron cosas, como la diferencia de edad, que a lo mejor la diferencia económica, decían que yo no me podía fijar en él, que teníamos carreras muy disímiles. Dijeron tantas cosas», continuó.

Sin embargó, no escondió sus sentimientos: «Me juzgaron, pero estoy más feliz que nunca. No lo había dicho nunca públicamente, pero estoy muy enamorada».

«Creo que es la primera vez que me siento tan querida, tan acompañada, apapachada, sin esperar nada a cambio. Gracias por las flores», continuó la periodista.

Es importante recordar que los rumores existían desde el año pasado, según información de La Hora. Sin embargo, recientemente fue que la comunicadora confirmó la relación.

Quien ya se había referido a este tema fue Daniela Aránguiz. En un pasado le había dedicado un par de palabras a su enemiga.

«Deja de estar saliendo con el productor-director de tu programa, mejor. Franco, el editor de ese programa, debe estar muy preocupado porque revelé su romance con Daniella Campos (…) La Daniella está comiéndose un colágeno, un lolo», confesó en aquella ocasión.

