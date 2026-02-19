Explosión de camión con gas en Renca provoca grave incendio: autoridades confirman fallecidos y lesionados

Una violenta explosión remeció este jueves a la comuna de Rena. El accidente ocurrió luego de que un camión que transportaba gas liquido se volcara en el sector de calle Los Atacameños. Minutos después, el material inflamable detonó y desató un incendio de gran magnitud.

La onda expansiva alcanzó a siete vehículos menores que transitaban por la autopista en ese momento, Además, el fuego se propagó hacia un estacionamiento y afectó la estructura metálica de la empresa Harpig, según consignó Radio ADN.

Explosión de camión de gas en Renca deja muertos y heridos

Bomberos, personal de salud y efectivos policiales trabajaron en el lugar para controlar las llamas. Además de asistir a las víctimas y aislar la zona ante el riesgo de nuevas explosiones.

En un balance preliminar, el general Víctor Vielma, Jefe Zona Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial informó que el hecho dejó tres personas fallecidas y al menos diez lesionadas. Los heridos fueron trasladados a distintos centros asistenciales con lesiones de diversa consideración.

La Dirección Regional Metropolitana del SENAPRED confirmó que el siniestro obligó a desplegar recursos de diversas instituciones para resguardar a la población y contener la emergencia.

“Esta es una situación que está en pleno desarrollo. Lo más importante es que la comunidad evite transitar por el sector y busque vías alternativas”, señaló el general Vielma.

Las autoridades mantienen la investigación para determinar las causas exactas del volcamiento y la posterior explosión. Mientras tanto, el tránsito permanece restringido en la zona.

