Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

Recientemente, reapareció la recordada fanática que se hizo viral tras romper en llanto mientras escuchaba a Mon Laferte en el Festival de Viña 2027.

En dicha instancia, la cantante chilena hizo vibrar a la Quinta Vergara. Además, el espectáculo dio origen a un popular meme.

Resulta que en plena transmisión se pudo ver a una joven muy emocionada llorando mientras cantaba los temas de Mon Laferte.

La joven en cuestión es Dolores Malena, quien este 26 de febrero volvió a estar presente en el Festival de Viña 2026 para disfrutar de la música de la artista nacional.

Reaparece fanática que se hizo viral tras llorar en show de Mon Laferte en el Festival de Viña 2027

La joven conversó con Mega e indicó: «Hoy fue muy emocionante volver a ver a la Mon. Yo la he visto ya las tres veces acá en la Quinta y siento que esta igual era un reencuentro con la primera porque al final le iban a dar la Gaviota de Platino que tanto se esperaba que se le diera ese día».

«Ella me transmite mucho a nivel emocional, siento que su voz para mí es como algo que me eleva, siento que ella envuelve mi cuerpo con su voz y lo abraza a nivel espiritual y para mí solo existe ella y yo. Cuando ella canta para mí no existe todo este inmenso público que hay en la Quinta, solo somos nosotras dos porque me conecto mucho con ella», añadió

Además, recordó el viral momento que protagonizó en el Festival de Viña 2017.

«Pasó lo que todos vieron en verdad, como yo no era consciente de lo que estaba pasando porque yo solo viví el momento, entonces la gente como que después como yo salí y me decían ‘Oh, eres meme’», indicó.

«¿Y yo cómo por qué? Y en un momento caché que me estaban grabando y yo estaba con mi hermana y ella me empezó a tapar porque ya era mucho y yo pensaba que me estaba consolando», finalizó.

