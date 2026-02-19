Triunfo en Viña, la rompió con sus rutinas y ahora es duramente criticado por polémico video: «Nadie me llamó para festivales»

El humorista chileno, que en 2001 destacó por su rutina en el Festival de Viña del Mar, actualmente se enfrenta a una polémica por un video que subió a su red social Tiktok. Mario Moreno o más conocido como, Turron, fue integrante del dúo Millenium Show junto a su compañero Peñeteñe.

Ambos destacaron en el escenario de la Quinta Vergara, conquistando al público con su humor callejero y pícaro. Tras su rotundo éxito en el Festival de Viña del Mar, se presentaron en el programa Viva el Lunes.

En el video muestra sus 30 trofeos y menciona que tiene otros 20 más: «Nadie me llamo para festivales, estoy vivito y coleando y estoy super bueno para hacer humor«. Además, añadió: «Les voy a presentar el trofeo que yo me gané, así que aquí está al lado mío, la que me ha hecho vivir mucho».

Ola de criticas por la publicación de su video

El video, de no más de un minuto, generó una ola de críticas por los dichos del comediante. Entre algunos de los comentarios están: «Ya fue Turrón. Hay que dejar a los más jóvenes«, «Fuiste bueno, Turroncito. Ahora es otro el humor», «El flaco estudio para salir adelante, ahí te la dejo, fuiste bueno», «Señor Turrón, usted era muy chistoso, pero de mal carácter; por eso uno siembra lo que cosecha. Con respeto».» La fama es efímera«, «Llorando no se llega a nada«, «Las mujeres no son trofeos«.

