Figura del espectáculo se une a creación de contenido para adultos y revela millonaria cifra: «Llevo como 200 millones en dos meses»

Las plataformas de contenido para adultos siguen en ascenso. La más reconocida en el país es Arsmate, popularmente conocida como el «Only Fans chileno».

Son varios los famosillos que se han sumergido en este fenómeno, entre ellos Isi Glock, Dj que «funó» a Karol Dance y que recientemente colaboró con Vardoc en una viral película XXX.

En conversación con Max Collao, la creadora de contenido abordó su ingresó a la plataforma y las aventuras que ha tenido durante su estadía en Arsmate.

La confesión de Isi Glock que sorprendió a Max Collao

«La gente en general mira a los creadores de contenido (hot) casi como si fueran unas prostitutas más. Y sabes, yo ahí le pongo un pare a la gente y digo: ‘no’. Antes yo también cometí el error de mirarlas en menos», comenzó diciendo.

Además, impactó con una confesión relacionada a las ganancias que ha generado: “Al principio miré a huevo la aplicación. Pero en total, yo llevo como dos meses con Arsmate y ya me he hecho como 200 millones», lanzó, impactando al periodista.

“Depende de ti igual, de tu constancia, de lo que subas, de lo que generes en tu público. No es llegar, subir y ‘chao’”, continuó.

“Después de este video todos van a querer tener Arsmate”, comentó Collao, aún impactado con la millonaria cifra que reveló Ilaisa Henríquez.

“Eso es bueno, paremos lo tabú de creer que es tan terrible. La gente es tan cuadrada también, poco menos ‘esta es prostituta por hacer esto’. ¡No! Es algo súper profesional», se defendió.

“Yo me pongo muchas metas. En la cuestión que me meta voy a destacar, pero porque me pongo la meta de llegar a ser la mejor en lo que hago. Me lo propongo”, concluyó la ex chica reality.

