“Querían Perreo? Vol. 2”: Julianno Sosa apuesta por un concepto inspirado en los años 20 y regresa con un nuevo universo musical

El artista chileno Julianno Sosa presentó su nuevo álbum “Querían Perreo? Vol. 2”, un proyecto conceptual que fusiona reggaetón, relato cinematográfico y una cuidada estética inspirada en los años 20. Se trata de una de las apuestas más ambiciosas de su carrera.

Dirigido por Xipen y producido por SOSA MAFIA, el universo visual del disco desarrolla una historia dividida en capítulos. En ella, el poder, la familia y los negocios se cruzan en un entramado de traiciones, alianzas y redención. Con una atmósfera que remite a la mafia clásica y al cine noir, cada canción funciona como parte de una narrativa continua, similar a una serie cinematográfica.

En la trama, Julianno regresa a la ciudad convertido en un empresario consolidado. Su nombre vuelve a generar respeto, pero también ambición. Viejos enemigos reaparecen y las tensiones crecen en torno al poder. Sin embargo, el protagonista ya no es el mismo: conoce las reglas del juego y está preparado para cualquier traición. El desenlace reafirma su liderazgo y lo muestra celebrando junto a su círculo más cercano, marcando el inicio de una nueva etapa.

Producción, sonido y nuevas colaboraciones en la segunda parte de «Querían Perreo?»

“Querían Perreo? Vol. 2” reúne a reconocidos productores de la escena urbana como 19Benzz, Mateo On The Beatz, Ag Daddy, Benjaki y Distobal. El resultado es un álbum que mantiene la esencia del perreo característico del artista, pero con una evolución sonora que amplía su propuesta musical.

El proyecto incluye colaboraciones con Loyaltty, Bayriton, Jairo Vera, Gino Mella, King Savagge y Lleflight. Cada uno se integra dentro del concepto general, reforzando el mensaje de lealtad y familia que atraviesa el disco.

Más que un álbum de reggaetón, “Querían Perreo? Vol. 2” se presenta como una obra donde música e imagen funcionan como una sola pieza. La ambientación inspirada en los años 20, combinada con códigos urbanos actuales, posiciona este lanzamiento como una propuesta sólida y cinematográfica dentro de la escena urbana chilena.

